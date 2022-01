Oettingen

12:00 Uhr

Fehlen Parkplätze? Ein Oettinger fordert ein Parkkonzept

Ein Oettinger fordert neben einem Parkraumkonzept auch Parkausweise für Anwohner. So müssen diese bei Überschreiten der Parkzeit keine Strafzettel bezahlen.

Plus Mehr Wohnungen in der Stadt bedeuten einen zunehmenden Parkdruck: In Oettingen wird die Diskussion nach freien Plätzen deshalb lauter.

Von Verena Mörzl

Einige Bewohner Oettingens stehen dem zunehmenden Verschwinden von Parkflächen skeptisch gegenüber. Einer von ihnen fordert deshalb nicht nur ein Parkkonzept, sondern auch einen Parkausweis für Anliegerinnen und Anlieger. Und er fragt sich auch: "Wie soll die Innenstadt reaktiviert werden, wenn ich die Parkplätze wegnehme?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

