Fenster einer Firma in Oettingen eingeschlagen

Ein unbekannter Täter hat in Oettingen eine Scheibe eingeschlagen.

In der Georg-Friedrich-Steinmeyer-Straße in Oettingen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag die Fensterscheibe eines Firmengebäudes eingeschlagen worden. Nach Angaben der Polizei ist vom Täter nichts bekannt. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. (AZ)