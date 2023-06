Oettingen

Feuerwehren löschen brennenden Dachstuhl in Oettingen

In Oettingen bricht am Montag ein Feuer in einem Haus aus. Einsatzkräfte löschen den Brand. Die Feuerwehr leitet auch den Verkehr um.

In einem Haus in Oettingen ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei soll eine PV-Anlage auf dem Dach Feuer gefangen haben. Die Feuerwehr ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort, bekämpft den Brand und leitet den Verkehr um. Das Haus befindet sich an der Munninger Straße. (AZ)

