Finanzausschuss beschließt freien Eintritt beim Oettinger Wasserfest

Das Gremium ist sich einig, dass der Aufwand für das Kassenpersonal zu groß sei. Weil es noch dazu erstmals eine Lasershow gibt, geht die Stadt neue Wege.

Nicht jedem Oettinger und jeder Oettingerin gefällt der Entschluss des Oettinger Stadtrats, dass es zum Abschluss des Oettinger Wasserfestes während der Jakobi-Kirchweih künftig kein Brillantfeuerwerk mehr geben soll. Eine beliebte Tradition würde verloren gehen, was dem Ansehen der gesamten Kirchweih schade, meinten die Befürworter des Spektakels. Stattdessen ist vorerst eine Lasershow vorgesehen. Im Finanzausschuss war das Wasserfest wieder Thema. Weil etwas Neues ausprobiert werde, soll auch kein Eintritt verlangt werden. Noch ein weiteres Argument wurde jedoch angeführt, das den Entschluss des Gremiums bekräftigte.

Bürgermeister Thomas Heydecker rechnete dem Gremium vor, dass nur rund 1000 Euro am Ende bei der Stadt bleiben würden. Dem entgegenstehen würde ein erheblicher organisatorischer Aufwand, um die vielen Besucherinnen und Besucher auf dem weitläufigen Gelände zu kassieren. "Ich würde gern grundsätzlich beschließen, dass wir auf das Kassieren verzichten", sagte Heydecker. Gerade, weil in diesem Jahr mit der Lasershow experimentiert werde.

Lasershow in Oettingen: Stadt will nach dem Fest Meinungen einholen

Auf die Lasershow an sich bezogen meinte Heydecker, dass nach dem Fest das Feedback der Leute eingeholt werden soll. Er bekräftigte jedoch noch mal den Stadtratsbeschluss: "Wenn ich mir die Trockenheit in den letzten Wochen so anschaue, haben wir gar keine große Wahl."

Erwin Taglieber (CSU/FWG) schloss sich dem Vorschlag der Verwaltung an. "Der Überschuss und der Aufwand stehen in keinem Verhältnis." Dadurch würden auch die Vereine entlastet werden. Rudolf Oesterle (PWG) schloss sich dem vollumfänglich an. Das Votum fiel einstimmig aus.

Neues Fahrzeug für die Oettinger Feuerwehr

In der Sitzung am Dienstag wurden noch weitere Beschlüsse gefasst. So soll für das ältere Mehrzweckfahrzeug der Oettinger Feuerwehr ein neues beschafft werden. Dafür werden Haushaltsmittel in Höhe von rund 120.000 Euro in den Haushalts- und Finanzplan eingestellt, außerdem soll die Verwaltung einen Förderantrag bei der Regierung von Schwaben stellen. Rund 17.000 Euro Fördergelder könnten erwartet werden. Die Vergabe soll ein externes Büro regeln, wofür ein Angebot von zusätzlich rund 4500 Euro netto vorliegt. Der Beschluss wurde vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrats einstimmig gefasst.

Auch zwei Vereine können sich über Zuschüsse freuen. Der SV Lehmingen-Dornstadt erhält rund 900 Euro an finanzieller Unterstützung für neue Schießscheiben und Scheibenständer, neue Wärmebehälter in der Küche und die Durchführung der Deutschen Meisterschaft der Bogenschieß-Jugend am 2. und 3. September. Die Blaskapelle Lehmingen erhält zehn Prozent Zuschuss für neue Hüte zur Vereinstracht, die den Verein rund 7500 Euro kosten. Beide Entscheidungen wurden ebenfalls einstimmig gefällt.