Finanzen für die Beschleunigung der Riesbahn bleiben weiterhin im Fokus

Bei einem kleinen Festakt am neuen Oettinger Bahnhalt wird nicht nur ein Preis überreicht, sondern es werden aktuelle Infos zur Riesbahn aus dem Innenministerium geteilt.

Gut 20 Kilometer beträgt die Bahnstrecke von Wassertrüdingen über Oettingen nach Nördlingen. Für die Reaktivierung dieses südlichen Streckenabschnitts der Hesselbergbahn setzt sich die Initiative „Verbindung zwischen Freunden“ seit mehr als zwei Jahren mit verschiedenen Aktionen ein. 2022 gab es einen Luftballonwettbewerb. Der weiteste Flug eines bei der Aktion gestarteten Luftballons betrug ebenfalls rund 20 Kilometer.

Der Luftballon des fünfjährigen Toni Werner aus Oettingen wurde im baden-württembergischen Tannhausen gefunden und die Karte an Peter Banczyk, Sprecher der Initiative, zurückgeschickt. Bei einem kleinen Festakt am neuen Oettinger Bahnhalt wurde der Oettinger Sieger-Familie als Preis eine Eintrittskarte für das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen überreicht. Die Gelegenheit nutzten die beiden Bürgermeister Thomas Heydecker (Oettingen) und Stefan Ultsch (Wassertrüdingen) für eine Rückschau auf das kürzlich geführte Gespräch mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und welche weiteren Schritte für die vollständige Reaktivierung der Hesselbergbahn von Gunzenhausen bis Nördlingen ergriffen werden sollten.

Für die Hesselbergbahn ist die Beschleunigung der Riesbahn wichtig

Wichtigster Ansatzpunkt ist für Stefan Ultsch die Bereitstellung der Finanzmittel für die Beschleunigung der Ries-Bahn, um eine attraktive Taktung für sie zu erreichen. Herrmann hat laut Ultsch seine volle Unterstützung zugesagt. Die Zuständigkeit liege im Verkehrsministerium bei Minister Christian Bernreiter. Die vier Bürgermeister entlang der Bahnlinie sowie die „Verbindung zwischen Freunden“ sind weiterhin im engen Austausch für eine vollständige Reaktivierung, aber „es bleibt ein zähes Ringen“, so Heydecker.

Beim Gespräch mit dem Innenminister wurde auf den guten Zustand der südlichen Bahnlinie hingewiesen. Die Strecke werde intensiv für Gütertransport genutzt. Derzeit werden Instandsetzungsmaßnahmen an der Bahnlinie zwischen Wassertrüdingen und Auhausen durchgeführt. Vor der Landtagswahl in Bayern will die Initiative „Verbindung zwischen Freunden“ laut deren Sprecher Peter Banczyk die Kandidaten zu Ortsterminen einladen und die Problemstellung aufzeigen. Konkrete Termine stehen allerdings noch nicht fest, hieß es.

