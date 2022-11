Oettingen

12:10 Uhr

Firma lässt Stadt Oettingen mit dem Feuerschutz im Rathaus sitzen

Plus Im Oettinger Rathaus muss die Brandmeldeanlage verbessert werden. Doch die Firma, die den Auftrag erhielt, kommt dem nicht nach.

Von Verena Mörzl

Holzbalkendecken, Fachwerk, Denkmalschutz – historische Rathäuser sind in der Vergangenheit immer wieder den Flammen zum Opfer gefallen. Seit dem verheerenden Brand im Dillinger Rathaus im Jahr 2017 sind auch im Ries die Brandmeldeanlagen überprüft worden. Denn wegen des Denkmalschutzes ist in vielen Fällen meist nicht mehr möglich, als Brandschutztüren und eine Brandmeldeanlage einzubauen. Letztere sollte in Oettingen längst überholt werden. Doch die beauftragte Firma kam der Arbeit nicht nach, wie Stadtbaumeister Stefan Mayer jüngst berichtete.

