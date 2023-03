Frau holt in Oettingen Hilfe für Mann nach Schlaganfall im Auto

Nach einem Schlaganfall am Steuer ist ein Mann in Oettingen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer war nicht mehr ansprechbar.

Eine Frau ist am Dienstagnachmittag auf einen Autofahrer aufmerksam geworden, der am Zwinger in Oettingen verwirrt in seinem Auto saß. Da der Mann sich eingesperrt hatte und nicht ansprechbar war, rief die Frau den Rettungsdienst und die Polizei. Wie sich herausstellte, erlitt der Mann vermutlich während der Fahrt durch Oettingen einen Schlaganfall. Die Polizei berichtet, dass das Fahrzeug des 79-Jährigen beschädigt war.

Schutzengel in Oettingen: Frau verständigt Rettungsdienst

Es ist ein Sachschaden von etwa 2000 Euro entstanden. Außerdem wird davon ausgegangen, dass mindestens ein weiteres Fahrzeug während der Fahrt beschädigt wurde. Der Fahrzeughalter des Autos wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. Der Fahrer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

