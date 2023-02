Freibad Oettingen: Kasse hat eine halbe Stunde früher geöffnet

Die Öffnungszeiten im Oettinger Freibad ändern sich. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Die Öffnungszeiten im Oettinger Freibad ändern sich. Künftig ist die Badeaufsicht an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 19 Uhr vor Ort. Dasselbe betrifft die Schulferien. Die Entscheidung, das Bad eine halbe Stunde früher zu öffnen, wurde in der jüngsten Stadtratssitzung getroffen, in der auch die Gebührensatzung des Bades einstimmig neu gefasst wurde. An den übrigen Tagen, also montags bis freitags, ist das Bad von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Wie berichtet, wurde auch die Saisoneröffnung vertagt. Die beginnt ab diesem Jahr erst Mitte Mai. (vmö)