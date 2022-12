Freilicht-Planetarium am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen eröffnet

Schautafeln liefern Erklärungen über die Sterne. Das Freilicht-Planetarium kann am Wochenende besichtigt werden.

In Oettingen gibt es wieder ein astronomisches Angebot. Weil das Planetarium im Keller des Albrecht-Ernst-Gymnasiums vorerst dem Umbau weichen musste, hat der ehemalige Lehrer Ernst Christ ein Freilicht-Planetarium errichtet. Hilfe erhielt er von den Rieser Sternfreunden sowie Sponsoren.

Das Freiluft-Planetarium, das künftig die Sternwarte um ein Angebot ergänzt, wurde am zurückliegenden Wochenende eröffnet. Initiator Ernst Christ und die Rieser Sternfreunde haben die mobile Ausstellung mit Informationstafeln und Modellen (selbstgebaute Unikate von Ernst Christ) Schülerinnen und Schülern sowie der interessierten Öffentlichkeit übergeben. Die Ausstellung macht das Werden und Vergehen der Sterne deutlich, teilen die Sternenfreunde mit. Anders als für gewöhnlich bei einem Planetarium, werden laut Christ die Sterne nicht in einer Kuppel erklärt, sondern mit den angefertigten Modellen und über ein Fernrohr.

Die astronomischen Einrichtungen am AEG haben ihren Anfang vor 37 Jahren unter Landrat Alfons Braun gemacht und werden seither von Uwe Bahadir und Ernst Christ betreut, so die einführenden Worte von Christ. Er erläuterte neue Erkenntnisse über das Exoplanetensystem Trappist I, das viele Gemeinsamkeiten mit dem Sonnensystem hat und 40 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Die Themen Exoplaneten, Galaxien, Schwarze Löcher und der Lebensweg von Sternen werden auf den großen Schautafeln im Freiluft-Planetarium verständlich dargestellt und können im südlichen Bereich der Schule an den Wochenenden von Freitagnachmittag bis Sonntag von jedermann kostenlos betrachtet werden.

Den Festvortrag hielt der Neresheimer Informatiker und IT-Lehrer Hannes Marcinkowski in leicht verständlicher und populärwissenschaflicher Weise, denn das Thema "Schwarze Löcher" ist keine einfache Kost. Mit interessanten Animationen und Darstellungen nahm Marcinkowski, selbst schon jahrelang bei den Rieser Sternfreunden aktiv, die etwa 40 Besucher mit, bis zum sogenannten Ereignishorizont. Dies sei in der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein eine Grenzfläche in der Raumzeit, für die gelte, dass Ereignisse jenseits dieser Grenzfläche prinzipiell nicht sichtbar für Beobachter seien, erklärte der Referent. 2019 konnte man durch eine weltweite Beobachtungsaktion vieler Observatorien rund um den Globus über längere Zeit zum ersten Mal durch enorme Rechnerleistungen ein solches schwarzes Loch sichtbar machen. Mit den aktuellen Erkenntnissen der Astrophysik über die schwarzen Löcher endete der Vortrag.

Ernst Christ bedankte sich bei der Eröffnung bei AEG-Schulleiter Christian Heinz, Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker und besonders den Vertretern der Raiffeisen-Volksbank Ries eG, Alexander Klotz und Florian Sefranek. Nur durch die finanzielle Unterstützung der Bank konnte das Projekt realisiert werden. Wer vor Ort das schwarze Loch oder die Modelle erklärt bekommen will, kann sich bei Ernst Christ unter Telefon 09082/1484 melden. (AZ)