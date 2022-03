Früher Pilsbar, bald Döner- und Pizzaverkauf in Oettingen

In Oettingen soll ein Verkauf für Döner und Pizza in der ehemaligen Pilsbar entstehen.

Wie die Stadt Oettingen in der jüngsten Bauausschusssitzung mitteilte, gibt es eine Anfrage zur Nutzungsänderung für die frühere Pilsbar in der Schloßstraße 35. Dort soll eine Dönerbude mit Pizzalieferservice entstehen. Nach Angaben von Bürgermeister Thomas Heydecker habe es von der Lebensmittelüberwachung im Landratsamt bislang keine Anmerkungen gegeben. Allerdings betont der Bürgermeister, dass es für Fahrzeuge dort keine Haltemöglichkeiten gibt. Diese müssten an anderer Stelle be- und entladen wird. Wie dies dann geregelt werde, wird laut Heydecker der Interessent zu klären haben. Ob es Baugenehmigungspflichtig ist, wurde noch nicht beraten. (AZ)