Was die Besucher beim Frühjahrsmarkt in Oettingen erwartet

Nach zwei Jahren Pause veranstaltet Oettingen am Sonntag wieder einen Frühjahrsmarkt. Die Händler haben sich diverse Aktionen ausgedacht. Ein Ausblick.

Zwei Jahre lang musste der Oettinger Frühjahrsmarkt eine Zwangspause einlegen, doch am Sonntag wird die Tradition in der Residenzstadt wieder fortgesetzt. An den Ständen kann nach Lust und Laune gebummelt werden, die Gastronomie und Imbissstände locken mit allerhand Köstlichkeiten.

Mit dem Marktsonntag soll der Frühling eingeläutet werden. Von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr steht den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit zur Verfügung, in den geöffneten Geschäften zu bummeln. Bereits ab 11 Uhr bieten die Fieranten in der Schloßstraße ihre Waren an. Zweiter Bürgermeister Markus Eisenbarth sagt in seinem Grußwort zum Markt am kommenden Sonntag, 3. April: "Das eintönige Grau in Grau der vergangenen Wintermonate weicht einem immer stärker werdenden Grün der Hoffnung und der Freude – in der Natur und aufgrund der Lockerungen endlich auch in unserem Alltag." Der Zweite Bürgermeister und die Werbegemeinschaft freuen sich, viele Interessierte in der Stadt begrüßen zu dürfen.

Der letzte Markt fand im Herbst 2021 statt. Isabella Baur von der Werbegemeinschaft freut sich darauf, dass wieder mehr Leben in die Stadt einkehrt und hofft auf gutes Wetter. Und Gabriele Dietz sagt: "Dieser Tag wird zu einem schönen, unvergesslichen Erlebnis."

Überraschungen am Marktsonntag in Oettingen

Wie an Oettinger Markttagen üblich, gibt es auch an diesem Sonntag einige Überraschungen: So erhält jeder bei seinem Einkauf in den teilnehmenden Mitgliedsgeschäften gratis ein gefärbtes Osterei und bei einer Verlosung winken attraktive Preise.

Wenn es nach dem Storchenrundgang in Oettingen noch ein wenig mehr sein darf, dann sei auf die Oettingen-Souvenirs der Werbegemeinschaft hingewiesen. Außerdem erstrahlt die Pizzeria Verdi nach Renovierungsarbeiten in frischem Glanz. Aktionen gibt es auch bei Mode Hölderle und die Metzgerei Leberle bietet "Zwickte" an, eine fränkische Bratwurst in der Semmel.

Auch für die Kleinen gibt es einiges zu entdecken. So können sie im Karussell ihre Runden drehen oder sich auf der Hüpfburg austoben. (vmö/dil)