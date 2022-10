Oettingen

10:00 Uhr

Garage in Oettingen geht in Flammen auf

25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oettingen müssen am Montagabend zu einem Garagenbrand ausrücken.

Am Montagabend hört ein Anwohner in Oettingen einen lauten Knall und sieht, dass die Garage seines Hofes in Flammen steht. Die Polizei Nördlingen ermittelt.

Ein Anwohner aus Oettingen in Siegenhofen hat am Montagabend die Feuerwehr Oettingen alarmiert, weil die Garage seines Hofes in Flammen stand. Gegen 22.30 Uhr hörte der Anwohner laut Polizeibericht einen lauten Knall und schaute deshalb nach draußen, wo er den Brand entdeckte. Bei Garagenband in Oettingen entstehen 20.000 Euro Schaden Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, Brandstiftung kann somit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Nördlingen bittet deshalb unter der Telefonnummer 09081/29560 um Hinweise. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

