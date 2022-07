Gastanksäule in Oettingen beschädigt

Ein Unbekannter reißt den Schlauch aus der Säule. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Gastanksäule ist in Oettingen beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 1. Juli. Der bislang unbekannte Täter riss demnach die Tankkupplung samt Schlauch aus der Säule und flüchtete.

Gastanksäule Oettingen: Wer hat den Täter gesehen?

Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)