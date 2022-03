Gebühren für Friedhof steigen und zweiter Bauabschnitt beginnt

Plus Ludwig Däubler kritisiert die steigenden Friedhofsgebühren in Oettingen. Er präsentierte dem Stadtrat einen Gegenvorschlag.

Der Oettinger Stadtrat hat die Gebühren für den städtischen Friedhof angepasst. Die Grabnutzungsentgelte steigen demnach um zehn Prozent. Neu kalkuliert wurden zudem die Bestattungsgebühren, die teilweise angehoben, teilweise aber auch günstiger werden. Bald soll auf dem Gelände der zweite Bauabschnitt starten.