Generalversammlung der FFW Niederhofen

Zur Mitgliederversammlung der FFW Niederhofen konnte 1. Vorsitzender Dietrich zahlreich erschienene Mitglieder und Gäste begrüßen. Unter Ihnen Kreisbrandinspektor Härtle, Stadtrat Raab und Ehrenkommandant Miller. Nach dem gemeinsamen Essen wurde das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung verlesen und Vorsitzender Dietrich berichtete über die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2024. Ebenso gab er einen Ausblick für das aktuelle Jahr. Anschließend gab 1. Kommandant Helmle in seinem Bericht einen Überblick über die Tätigkeiten der Feuerwehr. Per Handschlag konnte er drei neue Mitglieder in die Feuerwehr aufnehmen. Er bedankte sich auch bei allen Kameraden für die Mitarbeit und die investierte Zeit bei der Feuerwehr, auch bei den Kameraden, die ihre Schlepper und Güllefässer stets bereitstellen. Ebenso dankte allen Bürgern, auf deren Grundstück Objektübungen abgehalten wurden. Ein besonderer Dank gilt der Stadt Oettingen und KBI Härtle für die gute Zusammenarbeit und für die Unterstützung der Wehr. Unter dem Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ wurde Hermann Meyr für 40 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr geehrt. Als Dank bekam er eine Urkunde und ein Präsent überreicht. Der Wanderpokal für den „Übungsfleißigsten“ ging an Karolina Helmle, die alle Übungen absolviert hatte. Im Anschluss folgte der Kassenbericht von Kassier Brantl. Die Kasse wurde von den Kassenprüfern geprüft und ergab keinen Anlass zu Beanstandungen. Danach wurden Vorstandschaft und Kassier von der Versammlung einstimmig entlastet. Stadtrat Bernhard Raab dankte in seinen Grußworten dem Vorstand und den Feuerwehrkameraden für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr. Dietrich gab einen Überblick zu den Planungen des gemeinsam mit Erlbach geplanten Feuerwehrfests, das am 28. bis 30. August 2026 veranstaltet wird. Zu guter Letzt bedankte sich Vorsitzender Dietrich bei allen Kameraden, sowie der Damen für die geleisteten Dienste.

