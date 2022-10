Oettingen

vor 36 Min.

Geparkter Pkw an Oettinger Freibad stark beschädigt

Artikel anhören Shape

An einem Fahrzeug, das am Oettinger Freibad geparkt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Im Zeitraum von vergangenen Sonntag bis Freitagmittag, gegen 13 Uhr, wurde an einem beim Oettinger Freibad geparkten Pkw die hintere, rechte Scheibe stark beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ging die Scheibe gänzlich zu Bruch, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Polizei Nördlingen sucht dringend nach Hinweisen. Diese werden unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen genommen. (AZ)

Themen folgen