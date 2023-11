Geparktes Auto in Oettingen zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzt in Oettingen die Fahrertür eines Autos. Der Täter kümmert sich nicht um den Schaden und flüchtet.

Die Fahrertür eines schwarzen Bmw ist in Oettingen am Donnerstag zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, verursachte der bislang unbekannte Täter am Wiesenweg in der Zeit zwischen 09.30 und 10 Uhr einen Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)