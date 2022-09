Oettingen

vor 17 Min.

Gespart, wo es ging: Der Neubau am Oettinger AEG schreitet voran

Plus Der alte Zwischenbau am Oettinger AEG ist mittlerweile abgerissen. Seit dem Schulstart in der vergangenen Woche wird deshalb in Containern unterrichtet.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

Um 8.30 Uhr liegt über dem Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen noch der Morgendunst, während sich die Bagger und Walzen schon über die Baustelle schieben. Planmäßig wurde dort der alte Zwischenbau in den Sommerferien abgerissen, nun soll bis Sommer 2023 der Rohbau des neuen Gebäudes entstehen. Laut Schulleiter Christian Heinz läuft alles nach Plan – und gespart wird im "Luxus-Bau" mittlerweile auch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen