"Gewaltige Budgetüberschreitung": Krone in Oettingen wird 20 Prozent teurer

Plus Immer stärker zeichnet sich bei den Arbeiten für das Hotel Krone die prognostizierte Kostensteigerung ab. In manchen Fällen sind der Stadt die Hände gebunden.

Von Verena Mörzl

20 Prozent teurer als ursprünglich geplant sind derzeit die Auftragskosten für das neue Hotel Krone in Oettingen. Das geht aus der jüngsten Stadtratssitzung hervor, in der die aktuellen Kostenentwicklungen von Bürgermeister Thomas Heydecker und Kronenmanager Martin Götz vorgestellt wurden. Es sollte außerdem einigen Nachträgen zugestimmt werden, also Teuerungen bei verschiedenen Gewerken gegenüber des vergebenen Auftrags. Der Stadtrat stand vor schwierigen Beratungen, die zum Teil aus vertraglichen Gründen in den nicht öffentlichen Teil verlegt wurden.

Glasfassade an der Krone in Oettingen: Preis verdreifacht sich

Insgesamt wurden während der Sitzung mehrere die Krone betreffende Punkte behandelt. Zunächst ging es um die Auftragsvergabe für die Glasfassade am Kronen-Neubau. Bürgermeister Heydecker erklärte, dass die Marktlage äußerst angespannt sei. Nur zwei Angebote seien eingegangen.

