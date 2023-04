Gewerkschaft NGG bestreikt die Oettinger-Gruppe

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ruft die Beschäftigten der Oettinger-Gruppe in Oettingen, Mönchengladbach und Braunschweig zum Streik auf. Das wird gefordert.

Die Beschäftigten der Brauerei Oettinger sind am Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr an allen Standorten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft zum Streik in Oettingen, Mönchengladbach und Braunschweig auf. „Die Beschäftigten haben in der Vergangenheit Nullrunden akzeptiert, um die Arbeitsplätze am Standort Gotha zu sichern. Jetzt erwarten und brauchen sie dringend ein kräftiges Lohnplus“, so Tim Lubecki von der Region Schwaben der NGG.

Warnstreiks bei Oettinger am Donnerstag

Die anhaltend hohe Inflation und die explodierenden Energiepreise machen sich bei den Beschäftigten deutlich im Geldbeutel bemerkbar. „Dass die Kolleginnen und Kollegen im vergangenen Jahr eine Nullrunde hatten, wird in der jetzigen Situation besonders spürbar", wird Lubecki in einer Mitteilung zitiert. Die Löhne der Beschäftigten bei Oettinger seien auf dem Niveau von 2021, während die Preise für Lebensmittel und Energie in den vergangenen Monaten förmlich explodiert sind. Ihre Rechnungen müssten die Beschäftigten aber trotzdem bezahlen. "Wir erwarten, dass die Unternehmensführung in der dritten Verhandlungsrunde am 2. Mai ein deutlich verbessertes Angebot mitbringt.“

Mit den Warnstreiks wollen die Beschäftigten ihrer Forderung Nachdruck verleihen. „Die Belegschaft hat in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten vollen Einsatz und echte Solidarität gezeigt, um das ‚Oettinger-Boot‘ auf Kurs zu halten. Sie haben damit Verantwortung für das ganze Unternehmen übernommen. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Geschäftsführung und die Eigentümer das zurückgeben und Verantwortung für ihre Beschäftigten übernehmen“, fordert Lubecki. (AZ)

