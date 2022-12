Gino Biondi ergänzt die Geschäftsführung bei Oettinger

Gino Biondi leitet seit Ende Dezember 2022 die Bereiche Technik, Finanzen, Einkauf, IT und Personal. Pia Kollmar übernimmt den Vorsitz des Beirats von Oettinger.

Die Oettinger Brauerei hat große Umstrukturierungen hinter sich. Eine weitere Änderung ergibt sich zum Ende des laufenden Jahres. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen die strategischen Themenschwerpunkte auch personell neu besetzt werden. Gino Biondi steigt in die Geschäftsführung ein.

Pia Kollmar, geschäftsführende Hauptgesellschafterin, wird in den kommenden Wochen den Vorsitz des Beirats der Oettinger Brauerei GmbH übernehmen. In der Geschäftsführung folgt ihr der international erfahrene Manager Gino Biondi nach. „Die größte Hürde unseres Transformationsprozesses bei Oettinger haben wir gemeistert: Die Übergabe des traditionsreichen Standorts Gotha mit der Weiterbeschäftigung aller Mitarbeiter ist gelungen“, resümiert Brauereichefin Pia Kollmar. „In der nächsten Zeit möchten wir aber nicht nur weitere Umstrukturierungsmaßnahmen – effizientere Anlagenauslastung, Stärkung des Kernsortiments, neue Distributionsoptionen – zügig umsetzen. Wir müssen auch an den großen, übergreifenden Themen arbeiten: Kostenexplosion, Preisanpassungen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung. Dem möchte ich meine ganze Kraft widmen.“

Gino Biondi leitet einer Unternehmensmitteilung zufolge seit Ende Dezember 2022 die Bereiche Technik, Finanzen, Einkauf, IT und Personal. Der diplomierte Maschinenbauer mit einem MBA aus Paris und Hartford blickt auf zahlreiche, erfolgreiche Jahre in der Firmenleitung von etwa John Deere und Deutz. Unverändert bleibt Peter Böck in der Oettinger Geschäftsführung weiterhin zuständig für Vertrieb und Marketing. (AZ)

