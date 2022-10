Paulaner will Gothaer Werk der Oettinger Brauerei übernehmen

Im Juni verkündet die Oettinger Brauerei, das Werk im thüringischen Gotha zu schließen. Nun scheint mit Paulaner ein Käufer gefunden zu sein.

Die Brauereien Paulaner und Oettinger haben am Freitag einen Vertrag zur geplanten Übernahme des Gothaer Standorts durch Paulaner unterschrieben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die am Montagvormittag veröffentlicht wurde. Der Vertrag wird nun dem Bundeskartellamt zur Prüfung vorgelegt. Im Juni hatte die Oettinger Brauerei-Gruppe bekannt gegeben, den Standort in Gotha zu schließen.

Die Paulaner Brauerei Gruppe übernimmt die Bereiche Herstellung, Abfüllung, Logistik und Zentrale Dienste mit rund 170 Arbeitsplätzen. 23 Beschäftigte aus den Abteilungen Vertrieb, Export und Marketing sollen bei Oettinger verbleiben. Die Zustimmung der Kartellbehörden vorausgesetzt, soll der Standort Gotha rechtswirksam zum 1. Januar 2023 an Paulaner übergehen. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Paulaner will Oettinger Standort in Gotha übernehmen

Hauptgesellschafterin und Geschäftsführerin Pia Kollmar wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: "Nach langer Suche ist es uns schließlich gelungen, in Paulaner einen Käufer gefunden zu haben, der alle Arbeitsplätze der Brauerei in Gotha erhalten möchte. Gleichzeitig ist dies für uns bei Oettinger ein wichtiger Schritt unseres Unternehmensumbaus mit einer für alle Beteiligten guten Lösung."

Auch Paulaner äußert sich im Statement: "Um der stetig wachsenden Beliebtheit des Sortiments und den entsprechenden Absatzsteigerungen der vergangenen Jahre Rechnung zu tragen und weiteres nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen, haben wir Produktionsstandorte und attraktive Zukäufe geprüft. Das haben wir in Gotha gefunden. Wir bitten jedoch um Ihr Verständnis, dass wir dem laufenden Verfahren nicht vorgreifen möchten", erklärt Dr. Jörg Lehmann, CEO der Paulaner Brauerei-Gruppe. (AZ)

