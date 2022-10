Oettingen

Großeinsatz in Oettingen auf der Suche nach vermisstem Mann

Die Polizei hat ab Sonntagabend nach einem vermissten Mann in Oettingen gesucht.

Exklusiv In Oettingen wurde am Sonntagabend groß nach einem älteren Mann gesucht. Bereits am Vormittag war dieser schon einmal aus dem Pflegeheim verschwunden.

Ein Großeinsatz hat sich am Sonntagabend in Oettingen ereignet. Ein älterer Mann, der an Demenz leidet, war verschwunden, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion schildert. Bei der Suche waren Streifen der Polizei, ein Außendienstleiter aus dem Raum Augsburg, die Feuerwehren aus Oettingen und Umgebung, aber auch Privatpersonen im Einsatz. Dazu wurde mit einem Hubschrauber und einer Hundestaffel nach dem Mann gesucht. Doch um ein Uhr nachts wurde die Suche zunächst erfolglos abgebrochen, Polizeistreifen waren aber weiter im Einsatz. Am Montagmorgen wurde die Suche fortgesetzt. Vermisster Mann in Oettingen wird am Montagmorgen gefunden Gegen 8.15 Uhr fanden Verwandte dann den Gesuchten in einem Oettinger Supermarkt. Wie die Polizei berichtet, sei er wohlauf. Bereits am Sonntagvormittag war der Mann aus dem Pflegeheim verschwunden, hier sei er aber schnell durch eine Streife der Beamten gefunden worden, wie es heißt. (jltr) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

