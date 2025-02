Krone-Eröffnung in Oettingen: Das ist zum Bürgerfest geboten

Im April öffnet die Krone nach einer aufwendigen Umbau- und Sanierungsphase ihre Türen. Das muss natürlich gefeiert werden. Und so soll es am Samstag, 21. Juni, ein großes Bürgerfest am Saumarkt geben. Details zum Fest haben Tourismuschefin Sonja Vogel und Bürgermeister Thomas Heydecker in der letzten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Veranstaltungen und Innenstadtentwicklung verraten.

Los geht es um 12 Uhr mittags mit einer ökumenischen Segnung des Hotels. Am Saumarkt wird es eine Bewirtung geben. Für die kleinen Gäste ist ein Kinderprogramm geplant, lokale Tanzgruppen und Kapellen habe man bereits angefragt, sagte Sonja Vogel. Ein zentraler Programmpunkt werden Führungen durch die Krone sein. Hier könne man 450 Plätze anbieten, sagte Heydecker. Wie und wo man sich anmelden kann, werde man rechtzeitig bekannt geben. Ein weiteres Highlight sei eine Tombola, zu der Krone-Betreiber Castlewood „sehr, sehr hochwertige“ Preise wie Übernachtungen in der Junior Suite oder anderen Häusern anbieten werde, sagte Thomas Heydecker. Man freue sich auf ein „buntes Fest für Jung und Alt.“