Großes Jubiläum des evangelischen Posaunenchors Oettingen

Das Bläser-Ensemble feiert 100. Geburtstag mit mehreren Veranstaltungen dieses Jahr. Bei der Gründung war es der erste städtische Posaunenchor im ganzen Kreis.

Der evangelische Posaunenchor Oettingen feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Am 21. April findet in St. Jakob um 10 Uhr der Festgottesdienst statt. Liturg ist Dekan Armin Diener, die Predigt hält Pfarrer Dr. Philipp Beyhl, der auch Präsident des Verbands evangelischer Posaunenchöre in Bayern ist. Auf dem Programm steht eine Zeitreise des Oettinger Posaunenchors, der unter Leitung von Helmut Marx altes und neues Liedgut spielt und auch Instrumente aus der Anfangszeit des Chors erklingen lässt.

Der Posaunenchor spielt überwiegend zu kirchlichen Festen, in Gottesdiensten oder bei Beerdigungen. Ebenso gibt er Konzerte, gemeinsam mit dem Kantor oder dem Gospelchor Ehingen. Weitere Anlässe sind Geburtstagsständchen für Jubilare auf Wunsch, das Hainsfarther Gartenfest oder Feuerwehrfeste. Dreimal im Jahr haben die Bläser auch einen Auftritt im Altenheim und Krankenhaus, abwechselnd mit den anderen Posaunenchören des Dekanats.

Posaunenchor in Oettingen wird 2024 schon 100 Jahre alt

Das breite Repertoire reicht von Intraden aus dem 17. Jahrhundert über Choräle bis hin zu zeitgenössischen Stücken. Neben der kirchlichen Musik spielt der Chor vereinzelt zu Festen auch Märsche oder Volkslieder.

Bei seiner Gründung 1924 handelte es sich um den ersten städtischen Posaunenchor im Landkreis – in mehreren umliegenden Dörfern gab es bereits Posaunenchöre. Die Gründung erfolgte bei einer Versammlung des „Evangelischen Handwerkervereins“ unter Vorsitz von Pfarrer Friedrich Kaeppel. Der erste Chorleiter war Georg Schneider. Auf ihn folgte von 1930 bis 1963 der ehemalige Militärmusiker Artur Brennförder, unter dem der Chor ein hohes Niveau erreichte. Gleichzeitig beteiligte sich der Chor damals auch an nationalsozialistischen Veranstaltungen mit Marschmusik und lief unterm Hakenkreuz mit. In anderen Orten lösten die Kirchengemeinden die Posaunenchöre oft auf, weil man ein solches Engagement für unvereinbar hielt, erklärt Helmut Marx.

Ab 1963 stärkere Ausrichtung auf kirchliche Musik

1963 übernahm Fritz Stöhr die Chorleitung, bis 1979. Mit seinem Amtsantritt erfolgte der erneute Eintritt in den Posaunenchorverband, aus dem der Chor während der NS-Zeit ausgetreten war. Nun erfolgte wieder eine stärkere Ausrichtung auf kirchliche Musik. 1980 übernahm Adolf Kettler die Leitung, er baute den Chor neu auf, mithilfe seiner eigenen Kinder und Gastbläsern aus Heuberg und Munningen. 1990 folgte auf ihn Helmut Marx, der gebürtig aus der Nähe von Heidelberg stammt und der als Genres Neue Geistliche Lieder, Gospels und Swingstücke einführte, mit neuen Rhythmen und Melodien, die bei den jungen Mitgliedern auf Interesse stießen.

Aktuell gehören dem Chor die folgenden Mitglieder an. Bei den Posaunen: Gerhard Mebert, Mario Priem, Roswitha Schmalisch, Marco Mohr, Johannes Beck, Clara Löhe; die Trompeten: Karl-Heinz Obel, Karl Wittmann, Tobias Stümpfle, Carolin Mebert, Daniel Marx, Martha Thum, Fritz Thum, Helmut Karl; an der Tuba: Mathias Marx.

Im Herbst folgt der zweite Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten. Am 20. Oktober gibt der Posaunenchor ein gemeinsames Konzert mit dem Gospelchor „Our Voices“ aus Ehingen, in St. Jakob, 19 Uhr. Zum Abschluss gastiert am 14. Dezember das Bläser-Ensemble „Gloria Brass“ des Posaunenchorverbandes, in St. Jakob, um 19 Uhr.