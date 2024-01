Oettingen

06:00 Uhr

Günstigere Angebote für Oettinger Krone-Arbeiten: "Das macht Hoffnung"

Wenn alles nach Plan verläuft, soll die Krone in Oettingen in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Plus Die Kosten für die Oettinger Krone liegen weiter über dem veranschlagten Plan. Doch Heydecker konnte "erfreuliche Nachrichten" verkünden. Wie es nun weitergeht.

Von Jan-Luc Treumann

Im vergangenen Jahr herrschte bisweilen Frust über die Höhe der Angebotskosten für die Sanierung der Oettinger Krone. Im Sommer sagte ein Stadtrat: "Was muss passieren, dass wir Nein sagen? Wir kriegen Angebote, weil die Firmen wissen, dass wir nicht mehr Nein sagen können." Denn bisweilen trudelten kaum Offerten ein, etwa nur zwei Stück für die Fassadengestaltung des Neubaus oder gar nur eines für die Küchentechnik und Kälteinstallation. Und das dann deutlich über dem geplanten Preis. So wurde auch diskutiert, ob der Stadtrat Angebote noch einmal neu ausschreiben solle, was aber wiederum zu Verzögerungen für das ganze Projekt geführt hätte. Doch jetzt konnte Bürgermeister Thomas Heydecker gute Nachrichten verkünden.

"Wir haben zwei erfreuliche Nachrichten", sagte der Bürgermeister in der jüngsten Sitzung des Oettinger Stadtrats. Denn nun gab es Angebote, die günstiger waren, als sie die Stadt ursprünglich veranschlagt hatte. Für die Malerarbeiten rechnete man mit rund 45.000 Euro, doch das günstigste Angebot war mit 21.000 Euro sogar um mehr als 50 Prozent günstiger. "Man merkt, dass insgesamt eine Entspannung in diesem Markt zu beobachten ist. Das macht Hoffnung für die anstehenden Ausschreibungen, dass es in eine positive Richtung gehen kann", so Heydecker.

