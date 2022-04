Planetarium in Oettingen wird für Gymnasium-Sanierung abgebaut

Bevor die Sanierung des Oettinger Gymnasiums beginnt, haben die Sternenfreunde und Planetariumsgründer Ernst Christ die Kuppel demontiert.

Die Bagger stehen schon in den Startlöchern, um am Albrecht-Ernst-Gymnasium mit dem Abriss und später dann den Baumaßnahmen zu beginnen. Auch dort, wo bis vor Kurzem das seit Jahrzehnten gern besuchte Planetarium seinen Platz hatte, wird sich bald einiges ändern.

Gründer und Initiator Ernst Christ mit den Rieser Sternfreunden schlossen vor ein paar Tagen gemeinsam den Abbau des Planetariums ab, um die Bauteile anschließend einzulagern, solange bis der Neubau am Gymnasium in etwa zwei bis drei Jahren fertig ist, und die Anlage in einem schon vorgesehenen Raum im Ganztagsgebäude des Schulhauses wieder installiert wird.

Oettinger Planetarium vorübergehend nicht in Betrieb

Diese Räumlichkeit wird in der Zeit der Bauphase allerdings für die Klassen benötigt. Entsprechend lange dauert die Wiederinbetriebnahnme. Das jetzige Planetarium ist mit dem Abriss Geschichte, aber die Sternenfreunde freuen sich bereits auf den Neustart. Die Nachfrage nach Führungen sei jetzt schon hoch.

Weiter in Betrieb ist die Sternwarte auf dem Dach des AEG, die von den Rieser Hobby-Astronomen ehrenamtlich betreut und betrieben wird. VHS-Kurse zum Thema Astronomie und Gruppenführungen finden in gewohnter Weise statt.

Der Abriss des sogenannten Zwischenbaus aus den 70er-Jahren und der nördlich davon gelegene Fachklassentrakt soll Anfang August 2022 abgerissen werden, also in den Sommerferien. Wie berichtet, sollen bis zur Fertigstellung des Bauabschnitts drei Klassen in Containern unterrichtet werden. Der bisherige Zeitplan sieht vor, dass das Projekt im September 2025 dann abgeschlossen ist.

Neuer Schulteil für Oberstufe und Naturwissenschaften

Der neue Gebäudeteil soll dann die Räume für die Oberstufe sowie für die Naturwissenschaften umfassen. Es handelt sich laut Landratsamt um einen dreigeschossigen Bau mit Teilunterkellerung und einer eingehausten Lüftungszentrale auf dem Dach. Die an das Baufeld angrenzenden Räume des Hauptbaus im Erdgeschoss werden erweitert und die Fassade ergänzt. Ferner wird der Speisesaal angepasst. Insgesamt sollen rund 2150 Quadratmeter Hauptnutzfläche in den neuen bzw. erweiterten Räumen untergebracht werden. Platz findet sich schließlich auch für das Planetarium. (mit AZ)