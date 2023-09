Autofahrer erschrickt über Spinne: Hoher Sachschaden

Das kleine Tier seilt sich plötzlich vor den Augen eines 56-Jährigen in dessen Wagen ab. Der Mann gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Auto.

Eine Spinne hat indirekt am Donnerstag einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 56 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag, gegen 15 Uhr, auf der Staatsstraße von Oettingen in Richtung Wemding. Als er auf Höhe des Bahnübergangs war, seilte sich vor ihm eine Spinne ab, die seine Aufmerksamkeit vom Verkehr ablenkte. Dabei geriet der Mann auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einer 82-jährigen entgegenkommenden Pkw-Fahrerin.

Die beiden Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro. Die Staatsstraße musste wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. (AZ)