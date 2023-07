Oettingen

06:00 Uhr

Handel in Oettingen: Die Manufaktur-Stadt ist kein Ort für Massenware

Plus In Oettingen stehen viele Gebäude leer. Der Bürgermeister setzt auf die kreativen Köpfe der Stadt. Aktuell tut sich schon etwas im Handel und der Gastronomie.

Von Nicolas Friese

Bürgermeister Thomas Heydecker und die Stadt Oettingen haben eine Vision: Die Aufenthaltsqualität in der Stadt soll besser werden. Dafür sollen die Leerstände gefüllt werden. "Vor allem im Erdgeschoss wollen wir die Häuser in der Innenstadt füllen", sagt er im Gespräch mit den Rieser Nachrichten. Dafür geht die Stadt in die Offensive: Initiationsgespräche, wirtschaftliche Beratung und ein sauberes Leerstands-Kataster. Über die nächsten Jahre soll sich in der Innenstadt etwas ändern. Die ersten Früchte der Offensive kann die Stadt bereits ernten.

Oettinger Bar "Knäpper" eröffnet im Herbst

Eine neue Bar für Oettingen steht bereits in den Startlöchern: Im Herbst soll die "Knäpper-Bar" eröffnen. Mitgründerin Isabella Ackermann sagt, das Ziel sei es, einen Treffpunkt in und für Oettingen zu schaffen. "Es wird für alle etwas geben", betont sie. Zu viert kamen sie auf die Idee, eine Bar zu eröffnen. "Das Projekt lief unabhängig von der Stadt", sagt sie, "wir haben die Stadt nur informiert, als schon alles feststand." Vor allem Getränke wird es beim "Knäpper" geben – Wein, Prosecco, Bier oder auch etwas Alkoholfreies. Besonders wichtig war den Gründerinnen das Gesellige: "Wir werden im Innenbereich darauf achten, dass die Stühle so aufgestellt werden, dass man leicht mit anderen Gästen ins Gespräch kommen kann."

