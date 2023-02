Happy Hour im Oettinger Heimatmuseum

Den Abend im Oettinger Heimatmuseum ausklingen lassen oder einen Blick in das begehbare Depot werfen: Diese Aktionen sind im März und April geplant.

Einmal durch das begehbare Depot des Oettinger Heimatmuseums schlendern und auf die Rieser Lebenswelt von einst stoßen – das und einige weitere interessante Aktionen sind für März und April in der Hofgasse geplant. Das Museum hat nun das Programm für diese beiden Monate vorgestellt. Inbegriffen sind auch Führungen auf dem jüdischen Friedhof in Oettingen.

Happy Hour im Heimatmuseum in Oettingen

Ganz entspannt in den Feierabend mit einem Besuch im Heimatmuseum: Das ist bei der Happy Hour am 16. März und am 20. April möglich. Die Ausstellungen bleiben bis 20 Uhr geöffnet und ab 18.30 Uhr gibt es für Besucherinnen und Besucher eine kleine Überraschung. Eine Anmeldung ist laut den Organisatoren nicht erforderlich.

Am Sonntag, 19. März, findet von 14 bis 15 Uhr eine Sonntagsführung in einem ganz besonderen Bereich des Museums statt. Das begehbare Depot bietet Einblick in den reichhaltigen Sammlungsbestand, dessen Vielfalt Schlaglichter auf vergangene Lebenswelten wirft: alte Globen, Hausrat und bemalte Rieser Möbel, Werkzeug, eine bunte Kollektion von Kopfbedeckungen und Kleidungsstücken und vieles mehr sind zu sehen.

Eine weitere Sonntagsführung, dann aber durch die Dauerausstellung, ist für den 16. April terminiert. Von den Römern und Alamannen bis zum Hoffotografen gibt es im Heimatmuseum vieles zu entdecken. Interessierte blicken in die landesherrliche Haupt- und Residenzstadt mit ihrer kuriosen Zweiteilung und konfessionellen Spaltung. Auch an diesem Tag ist eine Anmeldung nicht erforderlich.

Führung über den jüdischen Friedhof in Oettingen

Am Sonntag, 30. April, wird zwischen 14 und 15 Uhr eine Führung auf dem jüdischen Friedhof in Oettingen angeboten. Jahrhundertelang bestatteten die Oettinger Juden ihre Toten in Wallerstein. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts konnten sie am Nordende von Oettingen einen eigenen Begräbnisplatz einrichten. Die Führung gibt Einblick in die Geschichte des Friedhofs und die jüdische Bestattungskultur. Treffpunkt ist der jüdische Friedhof in der Mühlstraße. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 09082/2315 bis zum 21. April.

Die Dauerausstellung und das begehbare Depot sind geöffnet und bieten spannende Einblicke in die Geschichte von Stadt und Region sowie den umfangreichen Sammlungsbestand.

Das Heimatmuseum ist von Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (AZ)