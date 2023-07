Ausufernde Baukosten der Krone in Oettingen lösen heftige Diskussion aus

Plus Einmal mehr überschreiten die Angebotspreise der Firmen die Kostenschätzung der Stadt. Der Architekt beschreibt die Sanierung der Krone als "Wahnsinns-Herausforderung".

Das Projekt "Reaktivierung der Krone" bestimmte die jüngste Sitzung des Stadtrats in Oettingen. Die Frage, ob zwei Aufträge vergeben werden sollen, oder ob man die Leistungen noch einmal neu ausschreibt, um eventuell günstigere Anbieter zu finden, führte zu heftigen Diskussionen. Bürgermeister Thomas Heydecker unterbrach deshalb die Sitzung, um nicht öffentlich zu einer Lösung zu kommen. Die Auftragsvergabe wurde dann wieder öffentlich beschlossen, wenn auch mit einigen Gegenstimmen.

Erfreulich war der Bericht von Architekt Hans-Heinrich Häffner über den Baufortschritt. Er zeigte Fotos aus den Innenbereichen. Bilder von der Ausstattung der Zimmer ließen beispielsweise einen ersten Eindruck zu, wie es im Hotel später einmal aussehen wird.