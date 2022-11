Heizung in der Turnhalle soll instandgesetzt werden

Die Heizung soll für 48.000 Euro erneuert werden. Die Sanierung der gesamten Turnhalle soll "früher als später" kommen.

Die Verbandsversammlung des Oettinger Schulverbandes hat in ihrer Sitzung am Dienstag einstimmig die Instandsetzung der Steuerungsregelung der Heizungsanlage in der Schulturnhalle beschlossen. Verbandsvorsitzender Thomas Heydecker sagte, derzeit laufe die Heizung entweder „auf volle Pulle“ oder man müsse sie ausgeschaltet lassen. Den Auftrag erhielt die Firma Wärmetechnik Max Diez aus Oettingen zum Angebotspreis von knapp 48.000 Euro. Laut Heydecker bewegten sich damit die Kosten in einem vertretbaren Rahmen.

Gemeinderäte sollen über Sanierung der Oettinger Turnhalle informiert werden

Der Oettinger Rathauschef ging in dem Zusammenhang auf die Generalsanierung der Turnhalle ein, die eher früher als später kommen müsse. Er bat die anwesenden Bürgermeister der Verbandskommunen, ihre Gemeinderäte für dieses kostspielige Vorhaben bereits jetzt zu sensibilisieren. Schon 2020 war die Halle Thema im Schulverband und im Stadtrat (wir berichteten). Seinerzeit standen für eine Sanierungslösung Investitionen zwischen sechs und sieben Millionen Euro im Raum. Einen Neubau bezifferte das Architekturbüro Obel auf neun Millionen. Inzwischen müsse von einer weit höheren Kostensumme ausgegangen werden, meinte Heydecker.

Munningens Bürgermeister Dietmar Höhenberger berichtet in der Sitzung von der Prüfung der Jahresrechnung des Schulverbandes für das Jahr 2021. Es habe keinerlei Beanstandungen gegeben, so Höhenberger. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.