Herbstmarkt in Oettingen steht unter dem Motto "Energie für die Zukunft"

In und um die Turnhalle ist viel geboten. Die Geschäfte in Oettingen sind ebenfalls geöffnet.

In Oettingen findet am kommenden Sonntag wieder der Herbstmarkt statt. Die Mitgliedsgeschäfte haben von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Bereits um 11 Uhr startet der Fierantenmarkt. Das Motto lautet "Energie für die Zukunft", weshalb verschiedene Aktionen stattfinden.

Im Mediensaal der Vhs in der Schloßstraße 5 gibt es um 13.30 Uhr einen Vortrag der Firma AVS Taglieber mit dem Titel: "Zukunftsorientiertes Bauen und Sanieren mit hohen staatlichen Fördermitteln". Um 15.30 Uhr gibt es einen Vortrag der Firma Taglieber Holzbau GmbH mit dem Titel: "Explodierende Unterhaltskosten: Konzepte für mehr Unabhängigkeit". In und vor der Turnhalle können sich die Marktbesucher, an diversen Ständen, rund um die Themen Energie und Nachhaltigkeit informieren. Bei den Aquafreunden Dürrwangen und Manfred Dietz vom cichliden-forum.de kann man sich, in der Turnhalle, rund um die Einrichtung und Pflege von Aquarien informieren. Spannende Einblicke gibt die Feuerwehr Oettingen in ihre ehrenamtliche Arbeit. Sie präsentiert sich vor der Turnhalle mit mehreren Fahrzeugen. Die Werbegemeinschaft verlost 20 Heimat-Gutscheine im Wert von je 25 Euro. In der Woche vor dem Marktsonntag können die Kunden bei den teilnehmenden Mitgliedsgeschäften eine Gewinnkarte ausfüllen.

Herbstmarkt in Oettingen zum Thema Energie

Für ein vielseitiges Kinderprogramm ist gesorgt: Mit dem Waldkindergarten können die kleinen Besucher am Schlossplatz basteln. Es gibt außerdem Kaffee und Kuchen, auch für die Großen.

Auch der Waldkindergarten Oettingen ist mit einem Stand beteiligt Foto: Werner Rensing

Das beliebte Kinderkarussell ist wieder am Marktplatz aufgebaut und in der Innenstadt verteilt gibt es die populären Bungee-Jumper. Am Schrannenplatz in der Königsstraße können Kinder ihre Geschicklichkeit an einer Kletterwand beweisen. Wer gerne am Flohmarkt stöbert, findet entlang der Königsstraße sicher etwas Besonderes, so die Werbegemeinschaft. Ein Höhepunkt ist sicher auch das mobile Planetarium, welches im Schulhof zu finden sein wird. Ernst Christ entführt die Besucherinnen und Besucher dort in die unendlichen Weiten unseres Sonnensystems und darüber hinaus. Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit und Klimaschutz wird mit einem eigenen Stand mit Informationen und Aktionen vertreten sein. (AZ)