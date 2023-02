Oettingen

06:00 Uhr

Bürgermeister Heydecker will mehr Einblicke in die Finanzen Oettingens geben

Plus Erstmals soll die dritte vorberatende Haushaltssitzung des Finanzausschusses öffentlich werden. So kommt es zu der Entscheidung.

Von Verena Mörzl

Wie viel Geld investiert die Stadt in neue Projekte? Wie viele Schulden müssen dafür aufgenommen werden? Was kostet das städtische Personal und wie viel Geld muss Oettingen auf den laufenden Freibadbetrieb draufzahlen? Welche Vorhaben müssen wegen der angespannten Finanzsituation im Zuge der Kronen-Sanierung gestrichen werden? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich Stadtrat und Verwaltung während der Haushaltsberatungen. In Oettingen gibt es die Antworten darauf seit Jahren nur in den Haushaltsreden in der Stadtratssitzung. Die Debatten waren nicht öffentlich. Bürgermeister Thomas Heydecker strebt nun an, dieses Vorgehen zu ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

