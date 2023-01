Oettingen

vor 32 Min.

Heydecker: "Wir brauchen die Bereitschaft für Veränderungen"

Plus Das neue Zukunftskonzept der Oettinger Innenstadt steht beim Neujahrsempfang im Fokus. Ein Experte schildert seine Vision von der Stadt der Manufakturen.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Im Mittelpunkt des diesjährigen Neujahrsempfangs der Stadt Oettingen ist die Zukunft der Innenstadt gestanden. Nachdem Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker über den "Mut für Veränderungen" referierte, ging es im Festvortrag von Berater Ingo Wessel um die Stadt der Manufakturen und dem damit verbundenen Zukunftskonzept. Bürgerinnen und Bürger sollen sich in einigen Jahren in einer einmaligen Stadt wiederfinden, in der Begegnung gefördert und Wertvolles geschaffen wird.

