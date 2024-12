Hilfe, die ankommt

Unter diesem Motto beteiligte sich die Montessori-Schule Oettingen auch dieses Jahr wieder an der Nikolauskonvoi-Aktion des Vereins „Hinsehen und Helfen“ und an „Geschenke mit Herz“ von humedica. Diese sammeln alljährlich Überlebenspakete mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln sowie Geschenkpakete für Kinder mit Kleidung, Spielsachen und Leckereien. Die Hilfsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule Oettingen war enorm und so konnten beiden Organisationen viele Pakete gespendet werden.

