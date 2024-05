Oettingen

Historischer Markt 2026: Für die Krone werden schon Zimmer angefragt

Schon jetzt werden Zimmer des Hotels Krone in Oettingen nachgefragt.

Plus Bürgermeister Heydecker sieht es positiv, dass die Krone in Oettingen schon jetzt nachgefragt ist. Diskutiert wird zudem über Bäume und Parkplätze am Saumarkt.

Von Bernd Schied

Es dauert zwar noch gut ein Jahr, bis die reaktivierte Krone ihre Pforten öffnet. Doch bereits jetzt gibt es erste konkrete Buchungsanfragen, wie Bürgermeister Thomas Heydecker am Donnerstag im Stadtrat mitteilte. Einmal handle es sich um sechs Zimmer für die Zeit des Historischen Marktes 2026. Zudem werde mit Vertretern einer großen Firma über eine längere Belegung anlässlich einer Hausmesse im kommenden Jahr gesprochen. Der Rathauschef wertet dies als positives Indiz für eine zu erwartende positive Nachfrage nach dem neuen Hotel in der Fürstenstadt. Was gab es sonst noch zu dem Vorzeigeprojekt inmitten der Altstadt zu erfahren?

Viel Begeisterung bei den Besuchern hätten die Führungen mit knapp 140 Personen auf der Baustelle am Tag der Städtebauförderung ausgelöst. Weil die Nachfrage nach wie vor groß sei, überlege die Verwaltung derzeit, im Juni erneut Besichtigungen anzubieten, so Heydecker. Nach Fertigstellung des Gebäudes Ende des Jahres werde wohl auch der künftige Hotel-Betreiber Castlewood einen Tag der offenen Tür veranstalten. Auf den bei Stadtratssitzungen üblichen Kostenreport verzichtete der Bürgermeister diesmal.

