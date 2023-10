Historischer Markt in Oettingen steht vor rundem Jubiläum

Zum 40. Geburtstag des Historischen Markts kommen 2024 wieder Handwerker, Gaukler und Spielleute nach Oettingen. Der Verein berichtet aus der aktuellen Planung.

In Oettingen wird wieder rückwärts gezählt. Der Countdown für den nächsten Historischen Markt läuft: In knapp sieben Monaten startet in der Fürstenstadt die Reise in die Vergangenheit. „Wir feiern 2024 unser 40-jähriges Jubiläum“, sagt Christoph Schaffer, Vorsitzender des Vereins Historischer Markt Oettingen, der das Riesen-Event alle zwei Jahre ausrichtet und gab bei der Generalversammlung am Freitag seinen persönlichen Rückblick auf die vergangenen vier Jahrzehnte Historischer Markt.

Schon als Grundschulkind war er beim ersten Mal vor 40 Jahren dabei. Im Jahr 1994 organisierte sein Abiturjahrgang das Feldlager „Zum Goldenen Gaul“ am Wohnhaus des damaligen Schuldirektors. Und seit 2004 steht er als Vereinsvorsitzender in der Verantwortung für die stetige Weiterentwicklung und Ausrichtung. Er dankte allen Anwesenden für die Unterstützung und die „Extra-Meilen“ in all den Jahren. Dem Dank schloss sich auch Markus Eisenbarth, Zweiter Bürgermeister von Oettingen, an. Die Vereine prägten mit ihrem Engagement die Veranstaltung, sagte er.

Bau des Hotel Krone tangiert auch das Marktgeschehen

Im evangelischen Gemeindehaus waren Mitglieder der Oettinger Vereine zusammengekommen, die den Historischen Markt mit ihren authentischen Feldlagern bereichern. Außerdem einige Interessenten, die sich vorstellen können, ein neues Feldlager anzubieten. Ihnen allen konnte Schaffer berichten, dass der Plan für den 10. bis 12. Mai 2024 steht. Die Veranstaltungsfläche und die Zeiten bleiben wie 2022, der beliebte Freitagvormittag für Schulklassen wird wieder angeboten. Das Sicherheitskonzept wurde angepasst. „Das Thema Hotel Krone tangiert uns auch“, sagte Schaffer. Noch sei nicht klar, wie weit der Bau am Marktplatz und am Saumarkt im kommenden Mai sei, und ob es noch Baugerüste gibt, die den Platz einschränken.

Trotzdem sei der Historische Markt im Kern ein Handwerkermarkt mit je einem Umzug und je zwei Ritterturnieren am Samstag und Sonntag, sagte Schaffer weiter. Am Freitagabend erwartet die Besucherinnen und Besucher die „Nacht der Narren“, am Samstagabend die „Nacht der Spielleut‘“. Der Sonntag als Familientag soll mit günstigen Eintrittstarifen angeboten werden. „Unsere Eintrittspreise sind noch nicht ganz fix“, erklärt Christoph Schaffer. Noch könnten nicht alle Kosten kalkuliert werden.

Internetseite des Vereins soll überarbeitet werden

Die einzelnen Attraktionen wollte Schaffer bisher nicht bekannt geben. Nur so viel: Zum 40. Geburtstag wird es neben vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern auf den sechs Bühnen auf der Freilichtbühne im Schulgelände einen Top-Act geben. Zum Jahreswechsel wird das Programm mit allen Programmpunkten und dem beliebten Magenfahrplan dann veröffentlicht werden.

Zu diesem Zeitpunkt wird auch die überarbeitete Internetseite des Vereins online gehen. Das kündigte Friedrich Gerlinger an, der im Vorstand für den Bereich Werbung zuständig ist. Die neu produzierten Filme wurden mit spontanem Applaus von den Anwesenden bedacht. „Wir wollen die Stimmung auf unserem Historischen Markt rüberbringen, und das ist auch gelungen“, sagte Gerlinger. Noch mehr als bisher wolle man bei der Werbung auch auf Social-Media-Kanäle setzen.

Kassiererin Michaela Wurm-Schaffer wies darauf hin, dass es auf dem Oettinger Christkindlesmarkt und anschließend in der Tourist-Info Gutscheine für Eintrittskarten geben wird. (AZ)