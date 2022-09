Hochkarätig besetztes Ensemble spielt im Residenzschloss

Plus Nur eines stört beim Konzert des Ensembles Arcadini in Oettingen, das musikalisch höchst wertvoll ist.

Das hochkarätig besetzte Ensemble Arcadini, das sich aus Professoren und Dozenten deutscher und österreichischer Musikhochschulen und Streichersolisten zusammensetzt, hat sich nach einem poetisch geschaffenen Land benannt. Harmonie und Einklang mit der Natur lebt in ihrer Musik. Mit einem unvollendet gebliebenen Streichtrio Franz Schuberts führte das Ensemble in sein Konzert im Saal des Oettinger Residenzschlosses ein.