Oettingen

vor 32 Min.

Veranstalter im Interview: Das erwartet Oettingen beim Historischen Markt 2022

Die Stelzer sind während des Historischen Marktes in Oettingen ein spektakulärer Hingucker.

Plus Christoph Schaffer über Programm-Höhepunkte, Gaumenfreuden und wie es dem Verein gelingt, in zwei Monaten das vorzubereiten, wofür ein halbes Jahr nötig wäre.

Von Verena Mörzl

Vom 27. bis 29. Mai findet endlich wieder der Historische Markt statt. Wie kleidet man sich denn nun richtig?



Schaffer: Am Fasching verkleidet man sich, aber am Historischen Markt gewandet man sich. Mann oder Frau schlüpft in eine Rolle, die man dann auch mehr oder weniger ausfüllt. Ich glaube, dass man das Fest intensiver erlebt, wenn man gewandet ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

