Hoher Schaden nach Brand in Oettinger Mehrfamilienhaus

In Oettingen brennt es in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner müssen zunächst evakuiert werden. Brandursache ist unklar.

In einem Mehrfamilienhaus in Oettingen hat es am Samstag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Oettingen, Hainsfarth und Megesheim gegen 16 Uhr bereits im Einsatz, als die Beamten eintrafen. Von außen konnte nur noch dunkler Rauch festgestellt werden.

Die 29 Bewohner des Hauses konnten zeitnah evakuiert werden, eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Da die Wohnungen des Hauses zumindest vorerst unbewohnbar waren, wurden alle Personen in örtlichen Hotels und bei Angehörigen untergebracht.

Kriminaldauerdienst ermittelt jetzt

Der entstandene Schaden wird laut Polizeibericht auf circa 60.000 Euro geschätzt. Wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Daniel Härtle, auf Anfrage unserer Redaktion sagt, seien Elektroinstallationen in Mitleidenschaft gezogen worden. Zudem zog der Rauch durch das Haus nach oben, setzte sich in den Wohnungen fest - die Räume müssten jetzt entsprechend gereinigt werden. Für weitere Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst hinzugezogen. (AZ)