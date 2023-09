Hotel Krone: "Wir wollen bis Ende des Jahres einen Betreiber haben"

Plus Es gibt viele Interessenten für das neue Hotel Krone. Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker über eine wichtige Hürde im Millionen-Hotelprojekt.

Die Krone macht große Baufortschritte.



Thomas Heydecker: Ja, aber wir haben auch noch eine Menge vor uns.

Gibt es schon Neuigkeiten zum Betreiber?



Thomas Heydecker: Die Krone stößt auf sehr großes Interesse, vom Einzelbetreiber mit Familie bis hin zur Kette mit ausgewählten Hotels. Wir konnten die letzten vier Wochen sehr gute Gespräche führen. Was enorm wichtig ist: Wir erhalten durchweg sehr positives Feedback und viel Lob zur Konzeption des Gesamtkomplexes. Mit dem Stadtrat wollen wir dann bis Ende des Jahres einen Betreiber gefunden haben. Das ist auch wichtig für das Pre-Marketing. Ursprünglich war der Plan, dass wir Ende Oktober den Vertrag unterzeichnen. Aufgrund der vielen Interessenten nehmen wir uns aber noch mehr Zeit. Es gibt auch einen ersten Entwurf eines Pachtvertrags. Es wird gerade sehr konkret, und wir sind insgesamt guter Dinge.