Hund beißt Frau in Oettingen in den Unterarm

Eine 47-jährige Frau wird von einem Hund gebissen. Sie muss ärztlich behandelt werden.

Eine Frau ist am Dienstag in Oettingen von einem fremden Hund gebissen worden. Die 47-Jährige beugte sich über den Hund, um diesen zu streicheln, berichtet die Polizei. Dieser biss die Frau dann in den rechten Unterarm, sodass diese ärztlich behandelt werden musste. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch