Oettingen

25.02.2023

Illustrationen der Krone sollen bei der Betreibersuche helfen

Plus Das Grundgerüst für das Bettenhaus steht. Erste Skizzen von innen zeigen, wie es einmal im neuen Oettinger Hotel aussehen könnte.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Die Illustrationen haben viel gemeinsam: offene Räume, hohe Decken, viel Holz und damit eine warme Hotelatmosphäre. Angelehnt an diese Skizzen des neuen Oettinger Hotels sollen nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die künftige Betreiberin oder der künftige Betreiber eine vage Vorstellung davon bekommen, wie es in der Krone einmal aussehen könnte. Die Visualisierungen sind im Architekturbüro Feulner und Häffner angefertigt worden, am Donnerstag wurden sie dem Stadtrat erstmals öffentlich präsentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen