Neue Bänke und Bäume: Das ist im Oettinger Gruftgarten geplant

Plus Die deutlichsten Veränderungen soll es im Oettinger Gruftgarten geben, wenn die Innenstadt umgestaltet wird. Details gibt es zur Sanierung der Kanäle nächstes Jahr.

An verschiedenen Orten der Innenstadt soll Oettingen grüner werden und mehr Aufenthaltsqualität erhalten. Entsprechende Vorschläge hat Stadtbaumeister Stefan Mayer im Bauausschuss des Stadtrates vorgestellt. Die ganz große Begeisterung löste er bei den Ausschussmitgliedern jedoch nicht aus. Bis zur nächsten Sitzung will das Stadtbauamt die Ideen nachschärfen. Dann soll auch über die Umsetzung entschieden werden.