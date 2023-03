Im Oettinger Schloss gibt es ein vielfältiges Kinder-Programm

Das Oettinger Schloss kann ab dem 26. März wieder besucht werden. Besonders für Kinder hat sich die Verwaltung in diesem Jahr viele spannende Aktionen überlegt.

Das Residenzschloss Oettingen öffnet am Sonntag, 26. März, wieder seine Tore für Besucherinnen und Besucher. Die Fürst zu Oettingen-Spielberg'sche Verwaltung hat ein abwechslungsreiches Programm mit etlichen Neuheiten zusammengestellt. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist das vielfältige Programm für Kinder.

Gleich zu Beginn der Saison am 26. März ist um 14 Uhr die Premiere der neuen Kinderführung "Tierisches Vergnügen". Im Residenzschloss Oettingen haben sich viele Tiere versteckt. Fast scheint es, als wäre im Barockschloss ein Zoo zu Hause. Bei einem spannenden Rundgang geht es auf die Suche nach all diesen Wesen. Diese Führung findet auch am 6. September um 14 Uhr statt.

"Kasperl und das Schlossgespenst" wird im Oettinger Schloss aufgeführt

Zu den Neuheiten in diesem Jahr gehört auch das Kasperltheater. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für "Kasperle und das Schlossgespenst" auf Hochtouren. Ein eigenes Kasperltheater wurde hierfür extra gebaut. Nach einer kurzen Führung durch die Residenzräume erwartet das Kasperle die Kinder im goldenen Salon. Die Aufführungen finden statt am 13. April, 6. Juni, 8. August und 24. August, jeweils um 14 Uhr. Bei allen Kinderführungen und auch dem Kasperltheater ist eine Anmeldung notwendig.

Das Puppentheater-Stück "Kasperl und das Schlossgespenst" wird in diesem Jahr mehrmals im Schloss aufgeführt. Foto: Roland Wiedenmann

Bei den Märchenführungen lautet das Motto "Auf den Spuren der Gebrüder Grimm märchenhaft und entdeckerisch durchs Schloss". Mit den Kindern geht es auf Entdeckungsreise durch die Räume, und zum Abschluss wird die Geschichte mit Unterstützung eines Kamishibai-Erzähltheaters im Festsaal vorgelesen. Folgende Märchenführungen finden statt: Aschenputtel am 12. April, 9. August und 2. November. Dornröschen am 7. Juni und 23. August und Schneewittchen am 7. September, alle jeweils um 14 Uhr.

Mutige Kinder erleben Abenteuer im Residenzschloss Oettingen

Für mutige Kinder ab sechs Jahren wird ein abenteuerlicher Rundgang durch die Residenz angeboten am 12. April um 20.30 Uhr, am 3. August um 21 Uhr, am 7. September um 20.30 Uhr und am 2. November um 20 Uhr. Das Licht bleibt ausgeschaltet, Taschenlampen können mitgebracht werden. Für Kinder ab acht Jahren gibt es am 14. April, 9. Juni, 10. August, 25. August und 3. November jeweils um 14 Uhr diese Aktivführung. Der Schatz des Fürsten wurde gestohlen, eine Kiste mit Juwelen. Der Meisterdieb fühlt sich sicher, aber er hat nicht mit den Detektiven gerechnet.

Am 20. Mai und 7. Oktober gibt es wieder einen Kindertag im Schloss. Um 14.30 Uhr findet eine Kinderführung durch die Residenzräume statt. Um 16 Uhr veranstaltet das Kuratorium Oettinger Residenzkonzerte ein moderiertes Konzert für Kinder im Festsaal. Am 3. und am 22. August jeweils um 14 gibt es die beliebte Führung "Prinz und Prinzessin". Wer verkleidet erscheint, erhält freien Eintritt.

Für Erwachsene gibt es in Oettingen "Schloss & Shampus"

Die Schlossführungen für Erwachsene gibt es am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen um jeweils 14 Uhr, in den bayerischen Ferien zusätzlich Dienstag bis Sonntag um 14 Uhr. Außerhalb der Ferien können Besucher auch an Wochentagen eine Führung zu der jeweils gewünschten Uhrzeit buchen. Ein besonderer Genuss ist es, abends bei festlicher Beleuchtung durch das Schloss zu flanieren. Alle Besucher werden vorher zum Champagnerempfang eingeladen. Termin ist der 10. August um 20.30 Uhr. Anmeldung und Informationen zu allen Events unter www.Oettingen-Spielberg.de. (AZ)