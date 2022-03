Im Ries geht eine Handarbeitsära zu Ende: Gerlinde Gebert schließt Geschäft

Plus Gerlinde Gebert gibt ihr Handarbeitsgeschäft in Oettingen nach 42 Jahren auf und blickt zurück.

Regale voll mit bunter Wolle, gehäkelte Ponchos und Oberteile auf Schneiderpuppen zum Nachhäkeln oder gestickte Tischdecken für die Kaffeetafel – wer das Geschäft von Gerlinde Gebert in der Oettinger Pfarrgasse betritt, stößt auf anregende Handarbeitsideen. 1980, als Gerlinde Gebert das Geschäft eröffnete, sei ein eigener Handarbeitsladen ihr „Traum“ gewesen, sagt sie. Nun, 42 Jahre später, muss sie das Geschäft schweren Herzens Mitte März aufgeben. Geberts Geschäft ist der letzte verbliebene Handarbeitsladen in Oettingen und Nördlingen.