Oettingen

vor 16 Min.

Impf-Booster-Aktion in Oettingen geplant

Bei der Impf-Aktion in Oettingen wird ausschließlich Moderna verimpft.

In Oettingen findet am Freitag eine Impf-Booster-Aktion statt. Verabreicht wird ausschließlich Moderna. Was Sie für den Termin unbedingt wissen müssen.

Von Verena Mörzl

Die Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie von Dr. Jörg Nürnberger in Oettingen veranstaltet am kommenden Freitag, 17. Dezember, ab 8 Uhr eine Impf-Booster-Aktion Wie die Praxis mitteilt, wird bei dem Termin ausschließlich der Impfstoff Moderna an Menschen ab einem Alter von 30 Jahren verabreicht. Impf-Booster-Aktion am Freitag in Oettingen Wichtig für den Impf-Booster-Freitag ist, dass neben Versichertenkarte und Impfausweis auch die ausgefüllte Aufklärung und Einwilligung mitzubringen sind, die man online unter https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html herunterladen (die ersten beiden Links) kann. Die Praxis befindet sich in der Kellerstraße 15 in der Donau-Ries-Klinik in Oettingen. Die Aktion endet gegen 14 Uhr. (AZ)

Themen folgen