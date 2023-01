In der Oettinger Altstadt werden neue Wohnungen gebaut

Plus Die Zimmerei Stark plant, auf dem ehemaligen "Schmied-Lutz-Areal" moderne Wohnhäuser zu errichten. Die Bewohner sollen ihre Autos in einer Tiefgarage parken.

Auf dem "Schmied-Lutz-Areal" zwischen dem Gasthaus Goldene Gans und der alten Stadtmauer neben dem Königstor in Oettingen werden in absehbarer Zeit zwei neue Gebäude entstehen. Die Zimmerei Stark aus Auhausen plant dort den Bau von modernen Wohnhäusern.