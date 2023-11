Oettingen

vor 19 Min.

In Oettingen eröffnet eine große Handelskette eine Filiale

In Oettingen öffnet am Donnerstag ein neuer Discounter am Sauereck.

Plus Bald öffnet in Oettingen ein neuer Verbrauchermarkt am Sauereck. Es handelt sich um eine Discounter-Kette. Verträgt sich das mit dem neuen Konzept der Stadt?

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Im Oettinger Gewerbegebiet Am Sauereck, am Ortseingang von Nördlingen kommend, öffnet in dieser Woche auf rund 600 Quadratmetern ein neuer Laden. Eine bekannte Handelskette siedelt sich in der Stadt an, die hauptsächlich Discounterwaren anbietet. Doch wie passt das zusammen: Wollte die Stadt nicht an dem Konzept "Residenzstadt der Manufakturen" festhalten?

Bei der Handelskette handelt es sich um die Woolworth GmbH, mit bundesweit rund 630 Kaufhäusern soll es sich eigenen Angaben zufolge um die am stärksten wachsende Kaufhauskette Deutschlands handeln. Ab Donnerstag können Kundinnen und Kunden auch in Oettingen zugreifen. Der Markt öffnet um 9 Uhr und wie das Unternehmen mitteilt, wird Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker den Verkauf am neuen Standort einleiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen